Субсидия в Украине: как подсчитать сумму обязательного платежа

Сумма обязательного платежа зависит от среднего дохода всех проживающих

Украинцы, которые тратят на коммунальные услуги более 15% своего дохода могут претендовать на субсидию от государства. Получить ее могут даже те, у кого есть долги за оплату ЖКУ.

Субсидия рассчитывается в размере разницы между тем, сколько стоят услуги ЖКХ в границах социальных норм и объемом обязательного платежа. Эту разницу человек может получить на почте или на банковскую карту.

Для каждой семьи отдельно высчитывается отдельно сколько нужно обязательно платить ежемесячно. Чтобы понять, о какой сумме речь можно высчитать ее самому.

Как определить сумму обязательного платежа по субсидии

Посчитать средний доход семьи (домохозяйства) за месяц, считая по определенным периодам в зависимости от даты подачи заявления. Разделить средний общий доход на количество живущих. Получившуюся сумму поделить на прожиточный минимум года назначения субсидии (в 2022 — 2393 грн) и разделить еще на 2. 20% от полученной суммы — индивидуальный процент обязательной оплаты. Средний общий доход за месяц умножается на полученное количество процентов и получается сумма которую платить обязательно. Разница между стоимостью услуг в рамках норм и обязательным платежом и будет субсидией.

Отметим, что если услуги потребляются сверх норм — они субсидией не покрываются. Ранее "Телеграф" рассказывал, что подать заявление на получение субсидии можно онлайн, так же как и узнать про сумму назначения.