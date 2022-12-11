Субсидии для переселенцев и выехавших за границу: как получить и какие есть обновления

Получить субсидию в Украине можно при низком уровне дохода

В Украине получать субсидии с 1 декабря можно через Пенсионный фонд. Для большинства получателей механизм не изменился, а получавшие ранее имеют автоматическое продолжение.

Как сообщается в сюжете "Мы -Украина", среди получателей субсидии наиболее активная категория — пенсионеры, для ВПО услуга также доступна, но в сравнении с более ранним периодом претерпела изменения. Теперь переселенцам не нужно предоставлять документы на аренду жилья. Представители органов местного самоуправления приходят к людям домой, составляют акт осмотра жилищных условий и после составления акта уже назначают субсидию. Важно, что разрешение собственника жилья для этого не нужно. Также стоит принять во внимание, что получать субсидию можно только по одному адресу — либо по месту регистрации, либо по адресу фактического проживания.

Для тех украинцев, кто пребывает за границей, на время военного положения и еще два месяца после также сохранили возможность быть получателем субсидии, но нормативы по коммунальным услугам на них не рассчитываются. Как рассказала начальник управления предоставления жилищных субсидий и льгот ПФУ Алена Краснова, примером такого применения может стать ситуация, когда в семье из трех человек, муж остался в Украине, а жена с ребенком выехали. При назначении субсидии социальные нормативы по ЖКХ рассчитываются только на мужа, но в совокупный учитывается и заработок жены в определенный период.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что в зависимости от того, на отопительный или неотопительный период рассчитывается субсидия, в совокупный доход считают разные суммы. В 2023 году субсидии продолжат предоставляться, средняя сумма ожидается в размере 1700-1800 грн.