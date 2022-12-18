Прописка и фактический адрес: как на выплату субсидии влияют доходы родственников

Людям, желающим иметь скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, стоит позаботиться о полном пакете документов при обращении в ПФУ

В Украине с декабря частично изменились условия начисления субсидии, которыми теперь полностью опекается Пенсионный фонд. На получение таких льгот могут рассчитывать многие украинцы, однако следует учитывать некоторые нюансы, среди которых — и влияние доходов прописанных родственников. Если люди, имеющие прописку по конкретному адресу, фактически проживают в другом месте, можно сделать так, дабы их финансовое состояние никак не отображалось при назначение субсидийных выплат.

Что нужно для этого сделать, детально объяснили в пресс-службе ПФУ. Специалисты подчеркивают, что желающие иметь льготы для оплаты коммуналки всего лишь должны позаботиться о предоставлении дополнительных документов, если имеют "лишних" прописанных в доме людей.

В первую очередь получением бумаг стоит заняться людям, не проживающим по месту регистрации. К примеру, это может быть документ, подписанный депутатом местного муниципалитета, где будет прописано фактическое место проживание гражданина, или что-то в этом же роде. При наличии таких бумаг субсидия для семьи по месту прописки будет рассчитываться без учета доходов проживающего отдельно человека.

"Если же в составе домохозяйства количество фактически проживающих зарегистрированных членов домохозяйства является меньшей, чем количество членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), то социальные нормы жилища и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания распространяются на фактически проживающих зарегистрированных по этому адресу членов домохозяйства", — отмечают в ведомстве.

Такое решение принимается в двух случаях: либо благодаря документам, подтверждающим "непроживание" отдельных лиц по адресу регистрации, либо при наличии акта обследования материально-бытовых условий жилья.

При этом специалисты Пенсионного фонда призывают украинцев не "наглеть": оформлять субсидию дважды, по месту регистрации и месту проживания, запрещено.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему после 15 декабря граждане больше не могут рассчитывать на начисление субсидийных льгот на весь отопительный сезон 2022-2023 гг.

Также "Телеграф" писал о том, как получить субсидию при наличии долгов за коммуналку.