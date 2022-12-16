Денег на субсидии хватит не всем: что ждет украинцев в 2023 году

Украинским гражданам стоит готовиться затянуть пояса потуже — бюджет не готов обеспечить всех нуждающихся

В 2023 году механизм начисления субсидий, которыми с декабря опекается Пенсионный фонд, претерпит дополнительные изменения. Согласно прогнозам эксперта по социальным вопросам Андрея Павловского, бюджетных денег для обеспечения льготами всех граждан, подавших заявление, не хватит. Сумма, запланированная на подобные выплаты на следующий год, равна 37,8 млрд грн, что на 9,2% меньше показателей 2022-го.

Больше деталей сообщает издание Today.ua. Эксперт отмечает, что подобное сокращение трат на социальные выплаты в первую очередь связано с войной и недостатком финансов в государственной казне.

На это влияет сокращение заработных плат, от чего пострадали примерно 75% украинских граждан, а также массовая безработица. С конца февраля без постоянного места работы осталось около 5 млн человек. Также государство начало опекаться финансовыми проблемами переселенцев, которых сейчас насчитывается более 7 млн украинцев. Дополнительные проблемы создает и перекладывание вопросов с субсидиями полностью на Пенсионный фонд.

При этом еще осенью премьер Денис Шмыгаль уверял, что война не сможет помешать обеспечить людей необходимыми соцвыплатами и льготами. Политик утверждал, что в среднем одно домохозяйство может рассчитывать на субсидийные суммы в размере 1800 грн/месяц. Прежде всего внимание будет обращаться на потребности наиболее уязвимые категории населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинцы больше могут не рассчитывать на получение субсидий на весь отопительный сезон 2022-2023 гг.

Помимо этого мы объясняли, нужно ли дополнительно обращаться в ПФУ за начислением льгот, если ранее государство уже назначало такие выплаты.