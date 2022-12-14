Субсидия по-новому: нужно ли повторно обращаться за начислением помощи в ПФУ

Есть некоторые нюансы получения финансовой помощи, на которые следует обратить внимание

Начиная с декабря 2022 года, выплатой субсидии полностью начал заниматься Пенсионный фонд Украины. Подобную помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг постоянно оформляют тысячи украинцев. Некоторым из них придется обратиться в ПФУ, чтобы им переназначили субсидии.

Кто именно входит в эту категорию граждан, рассказали на "Социальной информационной платформе". Специалисты подчеркивают важный момент: из-за войны войны и других сопутствующих проблем граждане, которые уже получали субсидию ранее, назначенную органами соцзащиты населения, могут обойтись без повторного обращения. Выплаты будут назначены им автоматически – после того, как данные получателей выплат поступят в ПФУ в электронном виде.

Те же получатели, у которых за последний год изменились доходы, состав домохозяйства и т.п., должны обратиться в Пенсионный фонд, если хотят и дальше получать определенную помощь в оплате ЖКУ.

Также есть и несколько других вариантов, куда можно подать пакет документов и заявление о назначении помощи. Помимо этого оформить субсидию можно и в онлайн-режиме — на сайте ПФУ.

"Телеграф" также рассказывал, существует ли возможность оформить субсидии для тех украинцев, которые выехали за границу или были вынужденно переселены внутри страны.