Субсидія по-новому: чи потрібно повторно звертатися по нарахування допомоги до ПФУ

Є деякі нюанси отримання фінансової допомоги, на які слід звернути увагу

Починаючи з грудня 2022 року, виплатою субсидії повністю почав займатися Пенсійний фонд України. Таку допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг постійно оформляють тисячі українців. Декому з них доведеться звернутися до ПФУ, щоб їм перепризначили субсидії.

Хто саме входить до цієї категорії громадян, розповіли на "Соціальній інформаційній платформі". Фахівці підкреслюють важливий момент: через війну та інші супутні проблеми громадяни, які вже отримували субсидію раніше, призначену органами соцзахисту населення, можуть обійтися без повторного звернення. Виплати будуть призначені їм автоматично — після того, як дані одержувачів виплат надійдуть до ПФУ в електронному вигляді.

Ті ж отримувачі, у яких за останній рік змінилися доходи, склад домогосподарства тощо, мають звернутися до Пенсійного фонду, якщо хочуть і надалі отримувати певну допомогу в оплаті ЖКП.

Також є й кілька інших варіантів, куди можна подати пакет документів та заяву про призначення допомоги. Крім цього, оформити субсидію можна і в онлайн-режимі — на сайті ПФУ.

"Телеграф" також розповідав, чи існує можливість оформити субсидії для тих українців, які виїхали за кордон чи були вимушено переселені всередині країни.