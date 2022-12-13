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Отримати субсидію через Пенсійний фонд можна онлайн: що для цього потрібно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидія допомагає платити за комунальні послуги українцям із проблемами з доходом Новина оновлена 13 грудня 2022, 08:37
Субсидія допомагає платити за комунальні послуги українцям із проблемами з доходом. Фото Дело

На порталі ПФУ можна також переглянути статус заяви

Подати заяву на отримання субсидії онлайн можна не лише через "Дію", але й за допомогою порталу Пенсійного фонду. Саме ця інституція адмініструє субсидії із 1 грудня.

Як повідомляють у Вінницькому управлінні Пенсійного фонду, для цього слід увійти на портал ПФУ до свого особистого кабінету. Зробити це можна за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або скориставшись ID-банкінгом.

В особистому кабінеті потрібно знайти розділ "Комунікації з ПФУ". У ньому потрібно обрати "заяву на житлову субсидію чи пільгу" та відзначити потрібний пункт. Далі потрібно заповнити онлайн-форму, прикріпити скановані копії необхідних документів та підписатися цифровим підписом та надіслати до Пенсійного фонду.

Подання заяви на отримання субсидії через портал ПФУ
Кроки подання заяви на отримання субсидії через портал ПФУ

За статусом розгляду заяви можна знайти в розділі "Мої звернення" — "Статус звернення". Як раніше повідомлять "Телеграф", серед додаткових документів, скани яких можуть знадобитися — реєстрація ВПО, довідки про доходи, акти огляду житла. Також у разі проживання когось із прописаних в іншому місці потрібні документи, які це підтверджують.

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