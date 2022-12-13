Отримати субсидію через Пенсійний фонд можна онлайн: що для цього потрібно

На порталі ПФУ можна також переглянути статус заяви

Подати заяву на отримання субсидії онлайн можна не лише через "Дію", але й за допомогою порталу Пенсійного фонду. Саме ця інституція адмініструє субсидії із 1 грудня.

Як повідомляють у Вінницькому управлінні Пенсійного фонду, для цього слід увійти на портал ПФУ до свого особистого кабінету. Зробити це можна за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або скориставшись ID-банкінгом.

В особистому кабінеті потрібно знайти розділ "Комунікації з ПФУ". У ньому потрібно обрати "заяву на житлову субсидію чи пільгу" та відзначити потрібний пункт. Далі потрібно заповнити онлайн-форму, прикріпити скановані копії необхідних документів та підписатися цифровим підписом та надіслати до Пенсійного фонду.

Кроки подання заяви на отримання субсидії через портал ПФУ

За статусом розгляду заяви можна знайти в розділі "Мої звернення" — "Статус звернення". Як раніше повідомлять "Телеграф", серед додаткових документів, скани яких можуть знадобитися — реєстрація ВПО, довідки про доходи, акти огляду житла. Також у разі проживання когось із прописаних в іншому місці потрібні документи, які це підтверджують.