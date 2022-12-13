Получить субсидию через Пенсионный фонд можно онлайн: что для этого нужно

На портале ПФУ можно также просмотреть статус заявления

Подать заявление на получение субсидии онлайн можно не только через "Дию", но и с помощью портала Пенсионного фонда. Именно эта институция администрирует субсидии с 1 декабря.

Как сообщают в Винницком управлении Пенсионного фонда, для этого нужно войти на портал ПФУ в свой личный кабинет. Сделать это можно с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или воспользовавшись ID-банкингом.

В личном кабинете нужно найти раздел "Коммуникации с ПФУ". В нем нужно выбрать "заявление на жилищную субсидию или льготу" и отметить нужный пункт. Далее нужно заполнить онлайн-форму, прикрепить сканированные копии необходимых документов и подписаться цифровой подписью и отправить в Пенсионный фонд.

Шаги подачи заявления на получение субсидии через портал ПФУ

За статусом рассмотрения заявления можно в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения". Как ранее сообщат "Телеграф", среди дополнительных документов, сканы которых могут понадобиться — регистрация ВПЛ, справки о доходах, акты осмотра жилья. Также в случае проживания кого-то из прописанных в другом месте, нужны документы, которые это подтверждают.