Грошей на субсидії вистачить не всім: що чекає на українців у 2023 році

Українським громадянам варто готуватися затягнути пояси тугіше — бюджет не готовий забезпечити всіх, хто потребує

У 2023 році механізм нарахування субсидій, якими з грудня опікується Пенсійний фонд, зазнає додаткових змін. Згідно з прогнозами експерта із соціальних питань Андрія Павловського, бюджетних грошей для забезпечення пільгами всіх громадян, які подали заяву, не вистачить. Сума, запланована на подібні виплати на наступний рік, дорівнює 37,8 млрд грн, що на 9,2% менше за показники 2022-го.

Більше деталей повідомляє видання Today.ua. Експерт зазначає, що подібне скорочення витрат на соціальні виплати насамперед пов’язане з війною та нестачею фінансів у державній скарбниці.

На це впливає скорочення заробітної плати, від чого постраждали приблизно 75% українських громадян, а також масове безробіття. З кінця лютого без постійного місця роботи залишилося близько 5 млн людей. Також держава почала опікуватися фінансовими проблемами переселенців, яких зараз налічується понад 7 млн. українців. Додаткові проблеми створює і перекладання питань із субсидіями повністю на Пенсійний фонд.

При цьому ще восени прем’єр Денис Шмигаль запевняв, що війна не зможе перешкодити забезпечити людей необхідними соціальними виплатами та пільгами. Він стверджував, що в середньому одне домогосподарство може розраховувати на субсидійні суми у розмірі 1800 грн/місяць. Насамперед увагу звертатимуть на потреби найбільш уразливих категорій населення.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці більше не можуть розраховувати на отримання субсидій на весь опалювальний сезон 2022-2023 років.

Крім цього, ми пояснювали, чи потрібно додатково звертатися до ПФУ за нарахуванням пільг, якщо раніше держава вже призначала такі виплати.