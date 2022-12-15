Субсидій на весь опалювальний сезон більше не буде: у чому причина

Варто зазначити, що гроші виплачуються або на банківську картку, або готівкою на "Укрпошті"

Із грудня в Україні змінився механізм нарахування субсидій, якими наразі одноосібно заправляє Пенсійний фонд. На допомогу від держави можуть розраховувати люди, які витрачають понад 15% від загального місячного доходу за весь опалювальний сезон. Проте з 15 грудня призначення таких "знижок" на оплату послуг ЖКГ більше не буде.

Більше деталей повідомляє "Главком". Зазначимо, що 15 грудня — гранична дата, коли можна було звернутися за отриманням субсидій на весь опалювальний сезон.

Починаючи з цього дня всі призначення субсидійних виплат відбуватимуться винятково з місяця, в якому було подано прохання. При цьому повторних "щомісячних" звернень не потрібно — субсидії призначаються одноразово. До речі, через повномасштабну війну з росією більшість громадян, які користувалися подібними пільгами минулого року, отримали автоматичне перепризначення і на нинішній опалювальний сезон.

Зазначимо, що виплата субсидій відбувається двома способами: або зараховується на картку, або видається готівкою на руки через каси "Укрпошти".

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібні для отримання подібної пільги та куди можна звернутися за її нарахуванням.