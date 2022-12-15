Субсидий на весь отопительный сезон больше не будет: в чем причина

Стоит отметить, что деньги выплачиваются либо на банковскую карту, либо наличкой на "Укрпочте"

С декабря в Украине изменился механизм начисления субсидий, которыми теперь единолично заправляет Пенсионный фонд. На помощь от государства могут рассчитывать люди, тратящие более 15% общего месячного дохода за весь отопительный сезон. Однако с 15 декабря назначения подобных "скидок" на оплату услуг ЖКГ больше не будет.

Больше деталей сообщает "Главком". Отметим, что 15 декабря — граничная дата, когда можно было обратиться за получением субсидий на весь отопительный сезон.

Начиная с этого дня, все назначения субсидийных выплат будут происходить исключительно с месяца, в котором было подано прошение. При этом повторных "ежемесячных" обращений не требуется — субсидии назначаются единоразово. К слову, из-за полномасштабной войны с россией большинство граждан, пользовавших подобными льготами в прошлом году, получили автоматическое переназначение и на нынешний отопительный сезон.

Отметим, что выплата субсидий проходит двумя способами: либо зачисляется на карту, либо выдается наличными на руки через кассы "Укрпочты".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужны для получения подобной льготы и куда можно обратиться за ее начислением.