Начисление субсидии: как повлияет получение международной помощи

Такие же условия будут иметь те, кто получает соцпомощь от государства

Некоторые украинцы после начала полномасштабного вторжения россии имели возможность получить финансовую помощь от международных организаций. Например, им помогали ООН, ЮНИСЕФ, Эстонский совет и Норвежский совет. Так что даже те, кого эти структуры поддерживали, имеют право на назначение субсидии.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины. Как отмечается, международная финансовая помощь никак не влияет на расчет субсидии. К тому же, при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи не учитываются другие социальные выплаты гражданам, которые предусмотрены Постановлением Кабинета Министров от 20.07.2020 года №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи" (в редакции от 30.11.2022 г.). В частности, не учитываются:

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

компенсация затрат на временное размещение внутренних переселенцев, переместившихся во время военного положения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам объяснили, с какими проблемами по субсидии они могут столкнуться в следующем году из-за нового государственного бюджета. Кроме того, стало известно, почему в этом отопительном сезоне больше не будут назначать скидки на оплату услуг ЖКХ.