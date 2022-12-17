Нарахування субсидії: як вплине отримання міжнародної допомоги

Такі ж умови матимуть ті, хто отримує соцдопомогу від держави

Деякі українці після початку повномасштабного вторгнення росії мали можливість отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій. Наприклад, їм допомагали ООН, ЮНІСЕФ, Естонська рада та Норвезька рада. Тож навіть ті, кого ці структури підтримували, мають право на призначення субсидії.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України. Як зазначається, міжнародна фінансова допомога ніяким чином не впливає на розрахунок субсидії. До того ж при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховуються інші соціальні виплати громадянам, які передбачені Постановою Кабінету Міністрів від 20.07.2020 року №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги" (у редакції від 30.11.2022 р.). Зокрема, не враховуються:

допомога на проживання внутрішньо переміщених осіб;

компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішніх переселенців, які перемістилися під час воєнного стану.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям пояснили, з якими проблемами по субсидії вони можуть зіштовхнутися наступного року через новий державний бюджет. Крім того, стало відомо, чому цього опалювального сезону більше не будуть призначати знижки на оплату послуг ЖКГ.