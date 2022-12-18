Прописка та фактична адреса: як на виплату субсидії впливають доходи родичів

Людям, які бажають мати знижку на оплату житлово-комунальних послуг, варто подбати про повний пакет документів при зверненні до ПФУ

В Україні з грудня частково змінилися умови нарахування субсидії, якими тепер повністю опікується Пенсійний фонд. На отримання таких пільг можуть розраховувати чимало українців, проте слід враховувати деякі нюанси, серед яких і вплив доходів прописаних родичів. Якщо люди, які мають прописку за конкретною адресою, фактично проживають в іншому місці, можна зробити так, аби їхній фінансовий стан не відображався при призначенні субсидійних виплат.

Що потрібно для цього зробити, детально пояснили у пресслужбі ПФУ. Фахівці наголошують, що бажаючі мати пільги для оплати комуналки лише мають подбати про надання додаткових документів, якщо мають "зайвих" прописаних у будинку людей.

Насамперед отриманням таких паперів варто зайнятися людям, які не проживають за місцем реєстрації. Наприклад, це може бути документ, підписаний депутатом місцевого муніципалітету, де буде підтверджено фактичне місце проживання громадянина, тощо. За наявності таких паперів субсидія для сім’ї за місцем прописки розраховуватиметься без урахування доходів особи, яка проживає окремо.

"Якщо ж у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою, ніж кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), то соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства", — зазначають у відомстві.

Таке рішення приймається у двох випадках: або завдяки документам, що підтверджують "непроживання" окремих осіб на адресу реєстрації, або за наявності акта обстеження матеріально-побутових умов житла.

При цьому фахівці Пенсійного фонду закликають українців не "нахабніти": оформлювати субсидію двічі, за місцем реєстрації та місцем проживання, заборонено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому після 15 грудня громадяни більше не можуть розраховувати на нарахування субсидійних пільг на весь опалювальний сезон 2022-2023 років.

Також "Телеграф" писав про те, як отримати субсидію за наявності боргів за комуналку.