Есть машина - нет субсидии? Кто может претендовать на помощь государства, имея авто

Если планируете покупку автомобиля также стоит быть внимательным

На начисление субсидии в Украине влияют несколько факторов, среди прочего — имущество и доходы всех членов домовладения. Если они фактически не проживают, эти данные нужно подтвердить документально.

Как сообщают в Пенсионном фонде, к имуществу, которое влияет на назначение субсидии относится автомобиль. Если машина в семье или среди проживающих одна, то она должна быть выпуском не менее чем пятилетней давности. Требования к транспортному средству не относят к мопеду или прицепу.

Если машин несколько, то они должны быть старше 15 лет от года выпуска. Если кто-то из домовладения имеет более "молодые" транспортные средства, субсидия не назначается. Более того, если машина была приобретена в течение года перед назначением субсидии за сумму свыше 50 тысяч гривен, субсидии также не будет. Если во время получения субсидии вы покупаете машину или становитесь собственником автомобиля другим путем — в течение 30 дней об этом нужно сообщить в администрирующий орган (Пенсионный фонд).

Кроме машины препятствием к получению субсидии может стать недвижимое имущество, накопления или серьезные траты средств. Как сообщал "Телеграф", субсидию не назначают если на счету есть более 100 тысяч гривен или в схожих случаях.