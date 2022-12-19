Є машина — немає субсидії? Хто може претендувати на допомогу держави, маючи авто

Якщо плануєте придбання автомобіля, також варто бути уважним

На нарахування субсидії в Україні впливають кілька факторів, серед іншого – майно та доходи всіх членів домоволодіння. Якщо вони фактично не мешкають, ці дані потрібно підтвердити документально.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, до майна, яке впливає на призначення субсидії, належить автомобіль. Якщо машина в сім’ї або серед мешкаючих одна, то вона повинна бути випуском не менш ніж п’ятирічної давності. Вимоги до транспортного засобу не належать до мопеда або причепа.

Якщо машин кілька, то вони мають бути старші 15 років від року випуску. Якщо хтось із домоволодіння має більш "молоді" транспортні засоби, субсидія не призначається. Щобільше, якщо машину було придбано протягом року перед призначенням субсидії за суму понад 50 тисяч гривень, субсидії також не буде. Якщо під час отримання субсидії ви купуєте машину або стаєте власником автомобіля іншим шляхом – протягом 30 днів про це потрібно повідомити адмініструючий орган (Пенсійний фонд).

Крім машини перешкодою для отримання субсидії може стати нерухоме майно, накопичення або серйозні витрати коштів. Як повідомляв "Телеграф", субсидію не призначають, якщо на рахунку є понад 100 тисяч гривень або в подібних випадках.