Не забудьте вказати: які види доходів потрібно вносити до декларації для субсидії

Середній сукупний прибуток сім’ї впливає на суму субсидії, але намагатися обдурити державу не варто

Під час подання заяви на субсидію в Україні потрібно не лише написати заяву, а й подати декларацію про доходи. У ній важливо вказати хто саме проживає у квартирі чи будинку та які є у них прибутки, не зафіксовані у податковій та реєстрі соціального страхування.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, серед таких доходів можуть бути кошти від здачі в оренду майна, від реалізації продукції власного виробництва чи майна, незадекларовані доходи, отримані під час роботи за договором цивільно-правових відносин, стипендії для студентів, а також отримання переказів з-за кордону.

"Телеграф" нагадує, що отримання міжнародної фінансової допомоги від благодійних організацій на призначення субсидії не впливає. Також при розрахунку сукупного доходу сім’ї не враховуються виплати від держави для внутрішніх переселенців (ВПО) та компенсація за їх розміщення для власників житла. У декларації потрібно вказати не лише наявні доходи, а й майно та наявність заощаджень. Для автомобілістів субсидія може бути недоступною, якщо у них є нещодавно куплений та випущений "залізний кінь".