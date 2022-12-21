Почему зимой можно остаться без субсидии? Важное объяснение
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На получение субсидийной помощи может повлиять даже заключение или расторжение брака
С начала декабря украинцы привыкают к отдельным изменениям в назначении субсидии, которыми теперь занимается Пенсионный фонд. Из-за сложностей, вызванных полномасштабной войной, часть получателей льгот получила автоматический "перерасчет" таких выплат. Однако без субсидии можно легко остаться, если вовремя не сообщить об отдельных изменениях, влияющих на ее назначение.
О чем именно следует проинформировать ПФУ, пояснили в "Социальной информационной платформе". По словам первого заместителя начальника Винницкой ОВА Наталии Заболотной, есть семь важнейших моментов, влияющих на получение скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Итак, вы должны обратиться в органы, которые занимаются назначением субсидии, если у вас изменились:
- состав членов семьи, зарегистрированных в жилом помещении, на которое оформляется помощь (это касается, например, смерти или рождения, а также банального изменения прописки);
- социальный статус членов семьи (получение работы студентом или выход работающего гражданина на пенсию и т.п.);
- перечень полученных ЖКУ или условия их предоставления;
- перечень расходов на управление многоквартирным зданием;
- фактически состав семьи (кто-то женился или расторг брак);
- исполнитель коммунальных услуг (самый яркий пример — изменился поставщик газа на "Нафтогаз". В систему должен быть внесен новый лицевой счет, чтобы переназначение субсидии произошло);
- условия, при которых право на получение субсидии теряется (речь об увеличении доходов).
Также следует помнить, что не все люди, у которых есть свой автомобиль, могут рассчитывать на получение субсидии. "Телеграф" объяснял, с чем это связано и кому все же могут назначить льготы.
Кроме этого, мы писали, почему украинцы больше не могут рассчитывать на назначение субсидийных выплат на весь отопительный сезон 2022-2023.