Чому взимку можна залишитися без субсидії? Важливе пояснення

На отримання субсидійної допомоги може вплинути навіть укладення чи розірвання шлюбу

Від початку грудня українці звикають до окремих змін у призначенні субсидії, якими тепер опікується Пенсійний фонд. Через складнощі, викликані повномасштабною війною, частина отримувачів пільг отримала автоматичний "перерахунок" таких виплат. Однак без субсидії легко можна залишитися, якщо вчасно не повідомити про окремі зміни, що впливають на її призначення.

Про що саме варто проінформувати ПФУ, пояснили у "Соціальній інформаційній платформі". За словам першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталії Заболотної, є сім найважливіших моментів, котрі впливають на отримання знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

Отож, ви маєте звернутися до органів, які займаються призначенням субсидії, якщо у вас змінилися:

склад членів родини, зареєстрованих у житловому приміщенні, на яке оформлюється допомога (це стосується, наприклад, смерті чи народження, а також банальної зміни прописки);

соціальний статус членів сім'ї (отримання роботи студентом чи вихід працюючого громадянина на пенсію тощо);

перелік отриманих ЖКП чи умови їх надання;

перелік витрат на управлення багатоквартирним будинком;

власне склад сім'ї (хтось одружився чи розірвав шлюб);

виконавець комунальних послуг (найяскравіший приклад — змінився постачальник газу на "Нафтогаз". До системи має бути внесений новий особовий рахунок, аби перепризначення субсидії відбулося);

умови, за яких право на отримання субсидії втрачається (мова про збільшення доходів).

Також варто пам'ятати, що не всі люди, у яких є власний автомобіль, можуть розраховувати на отримання субсидії. "Телеграф" пояснував, із чим це пов'язано і кому все ж можуть призначити пільги.

Крім цього ми писали, чому українці більше не можуть розраховувати на призначення субсидійних виплат на весь опалювальний сезон 2022-2023.