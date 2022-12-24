Чтобы получить по максимуму: когда нужно обращаться за субсидией в Украине

Сроки отопительного и неотопительного сезонов для некоторых категорий пользователей отличаются

Субсидию в Украине можно получить и не продлевать каждые полгода, если у вас в составе семьи и материальном положении ничего не поменялось. Время обращения за субсидией важно, но не ограничено. Субсидии назначаются в мае на неотопительный и в октябре на отопительный сезон, но подать заявление можно и в другие месяцы.

ГУ Пенсионного фонда в Кировоградской области отмечает, что субсидию считают с момента обращения для ее назначения и до конца отопительного сезона. Границы отопительного сезона с 1 октября по 30 апреля, а неотопительного с 1 мая по 30 сентября. Если дом отапливается электричеством или газом, субсидия назначается с 16 октября по 15 апреля.

Для получения субсидии на весь сезон лучше обращаться заранее. Если заявление подано в течении двух месяцев с начала сезона (отопительного или неотопительного) субсидия назначается с начала сезона. Если поздно прийти — льготы назначаются с месяца обращения, когда возникло право на них.

При заполнении документов важно учесть все нюансы — указать всех, кто живет в доме, если кто-то из прописанных не проживает — подтвердить документально. Кроме официальных доходов, которые видны налоговой и ПФУ, есть также и другие финансы, которые нужно указать в заявлении. В некоторых случаях для назначения субсидии будет необходим визит инспекции. Напомним, что получать льготы при оплате коммуналки можно только на один адрес. Это актуально для ВПО. При выезде части семьи за границу также есть важные нюансы.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему можно лишится субсидии — среди причин брак или переезд члена домовладения. Кроме зарплаты в декларации про доходы нужно указывать и другие виды прибыли.