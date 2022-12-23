Действительно ли за субсидией нужно обращаться каждые полгода: четкое разъяснение

С подобным видом государственной помощи связано немало мифов, в том числе относительно обращения о ее начислении

С декабря 2022 года субсидийными выплатами в Украине полностью занимается Пенсионный фонд. Многие граждане предпочитают без необходимости лишний раз не посещать госструктуры, однако ради получения дополнительных льгот готовы это делать. Впрочем, в случае субсидий это не всегда обязательно: несмотря на распространенное мнение, такие выплаты не нуждаются в дополнительных обращениях получателей каждые полгода.

Детальнее об этом рассказали в пресс-службе ГУ Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области. Как объясняют специалисты, начисление субсидий всегда было окутано многими мифами, которые пора развенчивать. Один из них и касается необходимости регулярно подавать заявление для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

На самом же деле владельцы тех домохозяйств, которые уже получали субсидии во время предыдущего отопительного или не отопительного сезона, не нуждаются в дополнительных представлениях документов. Перечисление выплат и последующее их перечисление на счета производится автоматически в большинстве случаев.

Важно! При этом не следует забывать, что в некоторых случаях повторное обращение все же потребуется. Это касается наличия определенных изменений в семье получателей субсидий, которые могут влиять на размер выплат. Также автоматически субсидии не продлевают на следующий сезон для лиц, члены семьи которых не зарегистрированы по адресу домохозяйства; людей, арендующих жилье; внутренне перемещенных лиц и т.д.

Ранее Телеграф рассказывал, кому из украинцев, вероятно, придется вернуть субсидийные средства государства и с чем это связано.

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