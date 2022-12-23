Чи справді по субсидію треба звертатися кожні пів року: чітке роз'яснення

Із подібним видом державної допомоги пов'язано чимало міфів, у тому числі і щодо звернення про її нарахування

Від грудня 2022 року субсидійними виплатами в Україні повністю займається Пенсійний фонд. Багато громадян воліють без потреби зайвий раз не відвідувати державних структур, однак заради отримання додаткових пільг готові це робити. Втім, у випадку субсидій це не завжди обов'язково: попри поширену думку, такі виплати не потребують додаткових звернень отримувачів кожні пів року.

Детальніше про це розповіли в пресслужбі ГУ Пенсійного фонду України у Кіровоградській області. Як пояснюють спеціалісти, нарахування субсидій завжди було оповите багатьма міфами, які настав час розвінчувати. Один із них якраз і стосується необхідності регулярно писати заяви на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Насправді ж власники тих домогосподарств, які вже отримували субсидії під час попереднього опалювального чи не опалювального сезону, не мають потреби у додаткових подаваннях документів. Переобчислення виплат і подальше їхня перечислення на рахунки відбувається автоматично у більшості випадків.

Важливо! При цьому не слід забувати, що в деяких випадках повторне звернення все ж знадобиться. Це стосується наявності певних змін у родині отримувачів субсидій, що можуть впливати на розмір виплат. Також автоматично субсидії не продовжують на наступний сезон для осіб, чиї члени родини не зареєстровані за адресою домогосподарства; людей, які орендують житло; внутрішньо переміщених осіб тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому із українців, імовірно, доведеться повернути субсидійні кошти держави та із чим це пов'язано.

Також ми пояснювали, як на виплату і нарахування субсидій впливають фактична адреса проживання і місце прописки.