Українців можуть змусити повернути субсидію державі: кому це загрожує

Є кілька причин, через які держава в змозі вимагати повернути надані кошти, що зменшують суму оплати ЖКП

Чимало українців в опалювальний сезон звикли використовувати субсидії, якими цьогоріч із грудня повністю опікується Пенсійний фонд. Однак далеко не всі знають, що частину отримувачів можуть змусити повернути пільгові кошти до держбюджету. Це станеться, якщо громадянин порушить певні законодавчі вимоги, які прописані стосовно начислення субсидій.

Детальніше про це інформує OBOZREVATEL, посилаючись на відповідні урядові постанови. Додамо, що у разі відмови повертати кошти на горе-субсидіанта можуть подати до суду, аби примусово стягти суму, яка була йому призначена державою початково.

Тож кому доведеться повернути субсидію в державну скарбницю і в яких випадках це діє?

Якщо людина, подаючи документи на отримання знижки щодо оплати житлово-комунальних послуг, повідомила неправдиву інформацію про реальні доходи родини, але отримувала кошти.

Якщо у громадянина є проблеми з оплатою рахунків — вони не "покриті" впродовж 3 місяців у повному обсязі.

Якщо українець має борг за "комуналку" понад 20 неоподаткованих мінімумів. Нагадаємо, що один НМД — це 17 гривень, що встановлено Податковим кодексом України. Тож без субсидії можна залишитися, якщо прострочити оплату комунальних послуг усього на 340 гривень.

Нагадаємо, що без субсидії також можна залишитися і в інших випадках, які, здебільшого, стосуються подачі неоновленої інформації про статус громадянина чи членів його родини.

Також "Телеграф" розповідав, чому українці лишилися без можливості оформлювати субсидію на весь опалювальний сезон 2022-2023 після 15 грудня.