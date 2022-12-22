Украинцев могут заставить вернуть субсидию государству: кому это грозит

Есть несколько причин, по которым государство в состоянии потребовать вернуть предоставленные средства, уменьшающие сумму оплаты ЖКУ

Многие украинцы в отопительный сезон привыкли использовать субсидии, которыми в этом году с декабря полностью занимается Пенсионный фонд. Однако далеко не все знают, что часть получателей могут вынудить вернуть льготные средства в госбюджет. Это произойдет, если гражданин нарушит определенные законодательные требования, прописанные относительно начисления субсидий.

Детальнее об этом информирует OBOZREVATEL, ссылаясь на соответствующие постановления правительства. Добавим, что в случае отказа возвращать средства на горе-субсидианта могут подать в суд, чтобы принудительно взыскать первоначально назначенную ему государством сумму.

Так кому же придется вернуть субсидию в государственную казну и в каких случаях это действует?

Если человек, подавая документы на получение скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщил ложную информацию о реальных доходах семьи, но получал средства.

Если у гражданина есть проблемы с оплатой счетов: они не "покрыты" в течение 3 месяцев в полном объеме.

Если у украинца долг за "коммуналку" более 20 необлагаемых минимумов. Напомним, что один НМ — это 17 гривен, что установлено Налоговым кодексом Украины. Так что без субсидии можно остаться, если просрочить оплату коммунальных услуг всего на 340 гривен.

Напомним, что без субсидии можно остаться и в других случаях, которые, в основном, касаются подачи необновленной информации о статусе гражданина или членов его семьи.

Также "Телеграф" рассказывал, почему украинцы остались без возможности оформлять субсидию на весь отопительный сезон 2022-2023 после 15 декабря.