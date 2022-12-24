Щоб отримати максимум: коли потрібно звертатися за субсидією в Україні

Терміни опалювального та неопалювального сезонів для деяких категорій користувачів відрізняються

Субсидію в Україні можна отримати і не продовжувати кожні пів року, якщо у вас у складі сім’ї та матеріальному становищі нічого не змінилося. Час звернення за субсидією важливий, але не обмежений. Субсидії призначаються у травні на неопалювальний та у жовтні на опалювальний сезон, але подати заяву можна і в інші місяці.

ГУ Пенсійного фонду в Кіровоградській області зазначає, що субсидію призначають з моменту звернення для її призначення і до кінця опалювального сезону. Межі опалювального сезону з 1 жовтня до 30 квітня, а неопалювального з 1 травня до 30 вересня. Якщо будинок опалюється електрикою чи газом, субсидія призначається з 16 жовтня до 15 квітня.

Для отримання субсидії на весь сезон краще звертатись заздалегідь. Якщо заява подана протягом двох місяців з початку сезону (опалювального або неопалювального) субсидія призначається з початку сезону. Якщо пізно прийти, пільги призначаються з місяця звернення, коли виникло право на них.

При заповненні документів важливо врахувати всі нюанси — вказати всіх, хто мешкає в будинку, якщо хтось із прописаних не мешкає — підтвердити документально. Крім офіційних доходів, які видно податковій та ПФУ, є також інші фінанси, які потрібно вказати в заяві. У деяких випадках для призначення субсидії буде потрібний візит інспекції. Нагадаємо, що отримувати пільги при оплаті комуналки можна лише на одну адресу. Це є актуальним для ВПО. При виїзді частини сім’ї за кордон є важливі нюанси.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому можна втратити субсидію — серед причин шлюб або переїзд члена домоволодіння. Окрім зарплати в декларації про доходи слід зазначати й інші види прибутку.