Субсидія і пільга на оплату комуналки: чи призначать обидві виплати одночасно

Є кілька категорій громадян, котрі можуть отримувати серйозні пільги щодо оплати власних рахунків

Від початку грудня в Україні дещо змінилися правила отримання субсидії, нарахуванням якої тепер повністю займається Пенсійний фонд. Утім певні критерії лишилися сталими — наприклад, щодо одночасного оформлення цих виплат і наявності пільг, пов'язаних із певним статусом людини. Громадянам доведеться обирати лише один варіант знижки на оплату житлово-комунальних послуг, обидві отримувати не вийде.

Деталі повідомляє видання "Хвиля", посилаючись на постанову Кабміну №848, що містить Положення стосовно порядку призначення житлових субсидій. Найголовніше при виборі між субсидією та пільгами — визначити, що ж буде вигідніше для гаманця.

В окремих випадках користування пільгами є більш виправданим, аніж оформлення субсидійних виплат на домогосподарство. Нагадаємо, що при пільгових оплатах люди отримують квитанції уже із урахуванням знижки.

Основними пільговими категоріями в Україні є учасники війни, члени загиблих ветеранів, ліквідатори та постраждалі від аварії на ЧАЕС (50% знижки); особи із особливим трудовими заслугами перед країною та їхні вдови (вдівці), особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни (100%); учасники бойових дій (75%), діти війни (25%). Також право на пільги мають жертви нацистських переслідувань — тут розмір знижки може варіюватися від 50 до 100 відсотків.

Варто зазначити, що у разі, коли пільговик живе не там, де зареєстрований, субсидію на домогосподарство отримати можна. Для цього доведеться написати заяву і підтвердити, що особа із пільгами фактично проживає в іншому місці.

Нижче — умовне порівняння того, кому яку виплату буде вигідніше обрати:

Раніше "Телеграф" пояснював, коли варто звертатися за призначенням субсидії, щоб отримати від держави максимальну знижку.

Також ми нагадували, в яких випадках українці можуть лишитися без субсидійних виплат.