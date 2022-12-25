Субсидия и льгота на оплату коммуналки: назначат ли обе выплаты одновременно

Есть несколько категорий граждан, которые могут получать серьезные льготы по оплате собственных счетов

С начала декабря в Украине несколько изменились правила получения субсидии, начислением которой теперь полностью занимается Пенсионный фонд. Впрочем, определенные критерии остались постоянными — например, насчет одновременного оформления этих выплат и наличию льгот, связанных с определенным статусом человека. Гражданам придется выбирать только один вариант скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, обе получать не получится.

Детали сообщает издание "Хвиля", ссылаясь на постановление Кабмина №848, содержащее Положение о порядке назначения жилищных субсидий. Самое главное при выборе между субсидией и льготами — определить, что будет выгоднее для кошелька.

В отдельных случаях пользование льготами более оправдано, чем оформление субсидийных выплат на домохозяйство. Напомним, что при льготных оплатах люди получают квитанции уже с учетом скидки.

Основными льготными категориями в Украине являются участники войны, члены погибших ветеранов, ликвидаторы и пострадавшие от аварии на ЧАЭС (50% скидки); лица с особым трудовым заслугами перед страной и их вдовы (вдовцы), лица с инвалидностью, полученной в результате войны (100%); участники боевых действий (75%); дети войны (25%). Также право на льготы имеют жертвы нацистских преследований — здесь размер скидки может варьироваться от 50 до 100 процентов.

Следует отметить, что в случае, если льготник живет не по месту прописки, субсидию на домохозяйство получить можно. Для этого придется написать заявление и подтвердить, что лицо со льготами фактически проживает в другом месте.

Ниже — условное сравнение того, кому какую выплату выгоднее выбрать:

Ранее "Телеграф" объяснял, когда следует обращаться за назначением субсидии, чтобы получить от государства максимальную скидку.

Также мы напоминали, в каких случаях украинцы могут остаться без субсидийных выплат.