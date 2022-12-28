Тарифи та податки зростають, доходи — відстають: що ще обіцяє українцям 2023 рік

Початок наступного року для українців буде непростим

Новий рік традиційно сприймають як щось хороше, проте перший день 2023 року дасть українцям неприємні сюрпризи, які багатьом сильно вдарять по гаманцю. "Телеграф" розбирався, чому так сталося.

Тарифи на воду зростуть

Ще в липні 2022 року Верховна Рада встановила мораторій на зростання тарифів на газ, тепло та гарячу воду, який діятиме до закінчення війни та 6 місяців після скасування військового стану.

Проте подібне рішення не було ухвалено за тарифами на електроенергію та воду. Втім, тарифи на електрику в умовах її частої відсутності влада поки що міняти не мають наміру, тож українці, як і раніше, платитимуть 1,44 грн за 1 кВт при споживанні до 250 кВт і 1,68 грн — якщо вищі.

А ось за воду споживачам 32 водопостачальні компанії доведеться платити більше вже з 1 січня. Рішення про це було ухвалено на засіданні Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг України 27 грудня.

Найбільше за воду доведеться заплатити мешканцям Павлограда Дніпропетровської області, там постачання куба води з 1 січня коштуватиме 42,22 грн (з ПДВ — 50,65 грн). За водовідведення з 1 січня найбільше доведеться платити мешканцям Новомосковська Дніпропетровської області – 25,1 грн (з ПДВ – 30 грн) вен за кубометр. Кому доведеться платити за воду більше, можна дізнатися із матеріалу "Телеграфа".

Аграрії заплатять новий податок, а ФОП поки залишаться з колишніми

Також з 1 січня набуде чинності ухвалений ще 2021 року законопроект №5600, який запроваджував для аграріїв новий земельний податок — мінімальне податкове зобов’язання (МНО), який передбачалося встановити приблизно у розмірі 1500 гривень за 1 га.

Однак у результаті аграріям вдалося знизити його розмір в середньому на 300 гривень з гектара, а також розробити формулу, яка б враховувала розмір інших податків, що виплачуються ними — ЄСВ, податок на прибуток та інші. У результаті для кожного аграрія податкова нараховуватиме розмір МНО, виходячи із встановлених законом пільг та формул, і якщо мінімальне зобов’язання виявиться більшим за сплачені раніше податки, аграрію доведеться доплатити різницю в скарбницю.

У дещо кращому становищі опиниться малий бізнес, який працює на єдиному податку – оскільки з 1 січня не буде зростання мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму, податок та єдиний соціальний внесок для них практично не зросте.

Так, єдиний податок для 1-ї групи ФОП складе 10% від прожиткового мінімуму, який було встановлено ще 1 грудня – 268,4 грн, платники на 2-й групі заплатять 1340 гривень (20% від мінімальної зарплати 6700 гривень). Єдиний соціальний внесок до ПФУ становитиме 1474 гривні на місяць (22% від мінімальної зарплати 6700 гривні).

"Нова пошта" підніме тарифи

Ще одним неприємним сюрпризом стане подорожчання послуг "Нової пошти". З 1 січня тарифи на доставку посилок по місту становитимуть:

до 2 кг — 50 грн (проти нинішніх 40);

до 10 кг — 80 грн (зараз 60);

до 30 кг — 120 грн (зараз 80).

Зміняться ціни і на міжміську доставку:

до 2 кг — 70 грн (зараз 60);

до 10 кг – 100 грн (зараз 80);

до 30 кг – 140 грн. (зараз 120).

Подорожчає також кур’єрська доставка, у новому році вона підніметься:

з 30 грн. до 35 грн. для відправок до 30 кг;

з 90 грн. до 100 грн. за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг.

Доходи залишаться незмінними, але обіцяють підняти пенсії

Найгірша новина для українців не тільки з 1 січня, але наступного року може полягати в тому, що держава не планує збільшувати їхні доходи, залишивши, наприклад, мінімальні зарплату та пенсію – 6700 та 2093 гривні відповідно, на одному рівні весь 2023 рік. й рік. Втім, у березні 2023 року уряд обіцяє провести індексацію.

Також обіцяють зберегти і субсидії для всіх, хто потребує допомоги при оплаті комунальних послуг, правда розмір виплат зменшиться до середнього значення в 1800 грн/місяць.

Однак, на думку експертів ринку праці, у 2023 році українці все ж таки можуть розраховувати на зростання середньої зарплати від 8 до 30%, тож її розмір може зрости приблизно до 20 тисяч гривень.