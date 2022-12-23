Невтішні новини для пенсіонерів: якою буде мінімальна виплата у 2023 році

На підвищення виплат пенсіонери можуть не розраховувати

Оскільки в Україні триває повномасштабна війна, уряд ухвалив рішення не підіймати пенсії у 2023 році.

Як повідомляє видання "На пенсії", головним пріоритетом бюджету є оборонні потреби, проте другий пріоритет полягає у соціальних виплатах, включаючи пенсію.

Це означає, що гроші точно виплатять, однак можна одразу забути про те, що розмір пенсійних виплат буде підвищено наступного року. Утім, у березні 2023 року уряд обіцяє провести індексацію.

Таким чином мінімальна пенсія наступного року буде такою самою, як і в грудні поточного року, коли було здійснено перерахунок прожиткового мінімуму. Тобто ця сума становитиме 2093 гривні.

Водночас зміняться правила для виходу на пенсію, зокрема, це стосується розміру стажу.

Для того, щоб вийти на заслужений відпочинок, необхідно мати:

30 і більше років стажу для виходу 60 років;

20 і більше років для виходу на пенсію у 63 роки;

15 і більше років, щоб вийти у 65 років.

Нагадаємо, українським пенсіонерам дозволили самостійно визначати, у скільки років їм виходити на пенсію, що вплине на розмір виплат.