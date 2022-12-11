Українці можуть самі вирішувати, коли йти на пенсію: як це вплине на виплати

Пенсію можна значно збільшити, якщо працювати понад встановлений термін

Українським пенсіонерам дозволили самостійно визначати скільки їм виходити на пенсію, що вплине на розмір виплат.

Як йдеться у поясненні Пенсійного фонду, за кожен додатковий місяць відмови від пенсії розмір виплат збільшуватиметься на 0,5%. А за умови, що така понадстрокова робота становитиме 5 років (60 місяців), розмір доплати збільшиться до 0,75% за кожний місяць.

Водночас наголошується, що для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість стажу, а також оформити відстрочку від виходу на пенсію та продовжити роботу.

Таким чином, якщо людина має право піти на пенсію у 60 років натомість піде у 66, то її виплати будуть збільшені на 39%.

Варто зазначити, що аж до 2028 року вимоги до стажу збільшуватимуться на рік. Якщо у 2023 році для виходу на пенсію у 60 треба буде мати 30 років стажу, то у 2028 знадобиться вже 35 років.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні буде проведено індексацію пенсій, і на цю мету планують виділити на більш ніж 40 мільярдів гривень більше, ніж у 2022 році.