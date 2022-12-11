Украинцы могут сами решать, когда уходить на пенсию: как это повлияет на выплаты

Пенсию можно значительно увеличить, если работать сверх положенного срока

Украинским пенсионерам разрешили самостоятельно определять во сколько им выходить на пенсию, что повлияет на размер выплат.

Как говорится в объяснении Пенсионного фонда, за каждый дополнительный месяц отказа от пенсии, размер выплат будет увеличиваться на 0,5%. А при условии, что такая переработка составит 5 лет (60 месяцев), размер доплаты увеличится до 0,75% за каждый месяц.

Вместе с тем отмечается, что для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество стажа, а также оформить отсрочку от выхода на пенсию и продолжить работать.

Таким образом, если человек имея право уйти на пенсию в 60 лет вместо этого уйдет в 66, то его выплаты будут увеличены на 39%.

Стоит отметить, что вплоть до 2028 года требования к стажу будут увеличиваться на год. Если в 2023 году для выхода на пенсию в 60 надо будет иметь 30 лет стажа, то в 2028 понадобится уже 35.

Напомним, в 2023 году в Украине будет проведена индексация пенсий, и на эту цель планируют выделить на более чем 40 миллиардов гривен больше, чем в 2022 году.