Если рядом нет банкомата: как можно снять пенсию в супермаркете

Услуга пользуется высокой популярностью во время войны

В Украине остается множество населенных пунктов, где не работает банковская инфраструктура, поэтому у пенсионеров, которые там проживают, могут возникать сложности в получении денег. Однако в Минсоце напоминают, что получить разовую выплату можно и другими способами.

Как рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире единого марафона, с наступлением войны получает популярность способ с получением пенсий в супермаркетах.

Он отметил, что при оплате карточкой покупки можно снять наличные средства со своего счета.

"Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, совершая покупку, заказать до 6 тыс. грн одноразовую выплату средств", — сказал Музыченко.

По его словам, комиссия за эту услугу не начисляется. Воспользоваться услугой можно в "Сiльпо", "Thrash! Траш!", "Фора", АТБ-Маркет", "Ашан", "Эпицентр", "Новая Линия", VARUS, "Копійочка", "КОЛО" и других.

При этом замминистра напоминает, что пенсионеры могут сами решать каким образом им получать деньги. Если они получают их на карточку, то этими средствами можно воспользоваться в любой точке мира.

Если же пенсионер получал деньги через Укрпочту, но уехал за границу, то в этом случае могут возникнуть проблемы. Однако они решаются открытием банковского счета и переведением выплат, кроме того, Музыченко добавил, что это можно сделать и дистанционно.

Напомним, в 2023 году в Украине будет проведена индексация пенсий, и на эту цель планируют выделить на более чем 40 миллиардов гривен больше, чем в 2022 году.