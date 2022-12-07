Индексация пенсий в Украине: в правительстве поделились планами на следующий год

Украинские пенсионеры могут расчитывать на сюрпризы в следующем году

В 2023 году в Украине будет проведена плановая индексация пенсий, и на эту цель планируют выделить на более чем 40 миллиардов гривен больше, чем в 2022 году.

Как рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев в интервью Укринформу, если в текущем году на социальные выплаты закладывали 400 миллиардов гривен, то в следующем будет выделено почти 447 млрд.

"Мы понимали, что придется индексировать пенсии, ведь пенсионеры — одни из наименее защищенных слоев населения. И сорокамиллиардное увеличение — это как раз дополнительные ассигнования для Пенсионного фонда", — отметил он.

Вместе с тем он отметил, что другие направления социальных выплат, вроде субсидий и поддержки беженцев, останутся на предыдущем уровне.

Стоит отметить, что изначально Кабмин планировал снизить расходы на социальные выплаты в госбюджете с 425 млрд в этом году до 405 млрд, однако ко второму чтению сумма наоборот была увеличена.

Как сообщалось ранее, 1 декабря в Украине было проведено очередное повышение пенсий, однако выплаты подняли далеко не всем пожилым гражданам, имеющим право на получение денег от государства.