Індексація пенсій в Україні: в уряді поділилися планами на наступний рік

Українські пенсіонери можуть розраховувати на сюрпризи наступного року

У 2023 році в Україні буде проведено планову індексацію пенсій, і на цю мету планують виділити на більш ніж 40 мільярдів гривень більше, ніж у 2022 році.

Як розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличов в інтерв’ю Укрінформу, якщо цього року на соціальні виплати закладали 400 мільярдів гривень, то наступного року буде виділено майже 447 млрд.

"Ми розуміли, що доведеться індексувати пенсії, адже пенсіонери — одні з найменш захищених верств населення. І сорокамільярдне збільшення — це якраз додаткові асигнування для Пенсійного фонду", — зазначив він.

Водночас він зазначив, що інші напрями соціальних виплат, на кшталт субсидій та підтримки біженців, залишаться на попередньому рівні.

Варто зазначити, що спочатку Кабмін планував знизити витрати на соціальні виплати в держбюджеті з 425 млрд цього року до 405 млрд, проте до другого читання суму навпаки було збільшено.

Як повідомлялося раніше, 1 грудня в Україні було проведено чергове підвищення пенсій, однак виплати підняли далеко не всім громадянам похилого віку, які мають право на отримання грошей від держави.