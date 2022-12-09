Якщо поряд немає банкомату: як можна зняти пенсію у супермаркеті

Послуга користується високою популярністю під час війни

В Україні залишається безліч населених пунктів, де не працює банківська інфраструктура, тому у пенсіонерів, які там мешкають, можуть виникати складнощі в отриманні грошей. Однак у Мінсоці нагадують, що отримати разову виплату можна й іншими методами.

Як розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі єдиного марафону, з настанням війни набуває популярності спосіб з отриманням пенсій у супермаркетах.

Він зазначив, що при оплаті карткою покупки можна зняти готівку зі свого рахунку.

"Ви можете у магазині, в якому обслуговуєтеся, під час покупки замовити до 6 тис. грн одноразову виплату коштів", — сказав Музиченко.

За його словами, комісія за цю послугу не нараховується. Скористатися нею можна у "Сільпо", "Thrash! Траш!", "Фора", АТБ-Маркет", "Ашан", "Епіцентр", "Нова Лінія", VARUS, "Копійочка", "КОЛО" та інших.

При цьому заступник міністра нагадує, що пенсіонери можуть самі вирішувати, яким чином їм отримувати гроші. Якщо вони отримують їх на картку, то цими засобами можна скористатися у будь-якій точці світу.

Якщо ж пенсіонер отримував гроші через Укрпошту, але виїхав за кордон, то у цьому випадку можуть виникнути проблеми. Однак вони вирішуються відкриттям банківського рахунку та переводом виплат, крім того, Музиченко додав, що це можна зробити й дистанційно.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні буде проведено індексацію пенсій, і на цю мету планують виділити на більш ніж 40 мільярдів гривень більше, ніж у 2022 році.