Призначати пенсії будуть по-новому: кого торкнуться зміни

В Україні змінять порядок призначення пенсії для великої категорії пенсіонерів

В Україні збільшиться кількість пенсіонерів, яким пенсія призначатиметься в автоматичному режимі.

Як повідомила нардеп Марія Мезенцева, це стосується людей, які проживають на окупованих або порушених бойовими діями територіях.

За її словами, у Пенсійному фонді цю ідею підтримують, оскільки далеко не всі з цих людей мають можливість звернутися до органів ПФУ, а також не мають мобільного зв’язку та інтернету, щоби подати всі необхідні документи дистанційно.

Саме тому було вирішено також призначати пенсію за віком та інвалідністю з наступного дня після досягнення пенсійного віку або згідно з датою встановлення інвалідності – незалежно від того, коли вони подали заяву на призначення пенсії.

В цей час для автоматичного призначення пенсії необхідно відповідати таким критеріям:

мати не менше 30 років стажу для жінок та 35 для чоловіків;

досягти пенсійного віку у 60 років;

мати всі дані про роботи у цифровому варіанті та подати їх разом із заявою на автоматичне призначення пенсії через портал ПФУ.

Втім, у більшості пенсіонерів ці дані не повністю оцифровані, тому призначати пенсію їм можуть лише на підставі записів у трудовій книжці або інших паперових документів.

Нагадаємо, українським пенсіонерам дозволили самостійно визначати, у скільки років їм виходити на пенсію, що вплине на розмір виплат.