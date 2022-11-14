Українським пенсіонерам варто бути готовими: що зміниться у 2023 році

Для того, щоб стати пенсіонером у 2023 році у 60 років потрібно працювати мінімум половину життя

Українські пенсіонери можуть почати отримувати пенсію автоматично, якщо є потрібна кількість стажу, врахована в електронному реєстрі. У 2023 році для того, щоб вийти на пенсію, його знадобиться більше.

Для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати 30 років стажу. Ті, хто цього не зможуть зробити, вийдуть на пенсію через 3 роки — накопичивши не менше 20 років стажу. Якщо є від 15 до 20 років стажу — вийти на пенсію можна лише у 65 років.

Якщо ж і при досягненні цього віку недоопрацьовано страховий стаж до 15 років, держава надаватиме соціальну допомогу, а не виплачуватиме. Є кілька способів, як збільшити суму своїх виплат або вийти на пенсію раніше. Для цього потрібно або доопрацювати час, що не вистачає, і тоді при виході на пенсію навіть через 2-3 роки після очікуваного терміну вона буде вищою. Пізній вихід на пенсію означає більший коефіцієнт середньої зарплати за підрахунком суми виплат.

Іншими двома способами є купівля соціального стажу — задоволення не з дешевих 44% мінімальної зарплати за кожен місяць або сплачувати внески до Пенсійного фонду добровільно. Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні законодавчо ухвалили зміни до системи добровільних внесків до ПФУ. 2023 року вже діючих пенсіонерів чекає неприємний сюрприз — підвищення виплат заплановано лише один раз — у рамках індексації.