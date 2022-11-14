Украинским пенсионерам стоит быть готовыми: что изменится в 2023 году

Для того чтобы стать пенсионером в 2023 году в 60 лет нужно работать минимум половину жизни

Украинские пенсионеры могут начать получать пенсию автоматически, если есть нужное количества стажа, учтенное в электронном реестре. В 2023 году для того, чтобы выйти на пенсию его понадобиться больше.

Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 30 лет стажа. Те кто этого не смогут сделать, выйдут на пенсию через 3 года — накопив не менее 20 лет стажа. Если есть от 15 до 20 лет стажа — выйти на пенсию можно только в 65.

Если же и при достижении этого возраста недоработан страховой стаж до 15 лет, государство будет оказывать социальную помощь, а не выплачивать. Есть несколько способов как увеличить сумму своих выплат или выйти на пенсию раньше. Для этого нужно либо доработать не хватающее время и тогда при выходе на пенсию даже через 2-3 года после ожидаемого срока она будет выше. Поздний выход на пенсию значит больший коэффициент средней зарплаты при подсчете суммы выплат.

Другими двумя способами является покупка социального стажа — удовольствие это не из дешёвых 44% минимальной зарплаты за каждый месяц либо оплачивать взносы в Пенсионный фонд добровольно. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине законодательно приняли изменения в систему добровольных взносов в ПФУ. В 2023 году уже действующих пенсионеров ждет неприятный сюрприз — повышение выплат запланировано только один раз — в рамках индексации.