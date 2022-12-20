Назначать пенсии будут по-новому: кого затронут изменения

В Украине изменят порядок назначения пенсии для большой категории пенсионеров

В Украине увеличится количество пенсионеров, которым пенсия будет назначаться в автоматическом режиме.

Как сообщила нардеп Мария Мезенцева это касается людей, которые проживают на оккупированных или затронутых боевыми действиями территориях.

По ее словам, в Пенсионном фонде эту идею поддерживают, поскольку далеко не все из этих людей имеют возможность обратиться к органам ПФУ, а также не имеют мобильной связи и интернета, чтобы подать все необходимые документы дистанционно.

Именно поэтому было решено также назначать пенсию по возрасту и по инвалидности со следующего дня после достижения пенсионного возраста или согласно дате установления инвалидности – независимо от того, когда они подали заявление на назначение пенсии.

В настоящее время для автоматического назначения пенсии необходимо соответствовать следующим критериям:

иметь не менее 30 лет стажа для женщин и 35 для мужчин;

достичь пенсионного возраста в 60 лет;

иметь все данные о работах в цифровом варианте и подать их вместе с заявлением на автоматическое назначение пенсии через портал ПФУ.

Впрочем, у большинства пенсионеров эти данные не полностью оцифрованы, а потому назначать пенсию им могут только на основании записей в трудовой книжке или других бумажных документов.

Напомним, украинским пенсионерам разрешили самостоятельно определять во сколько лет им выходить на пенсию, что повлияет на размер выплат.