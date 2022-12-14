Пенсии в Украине расти не будут: в чем причина

В Минсоце говорят, что решение проблемы есть

Из-за начала полномасштабного вторжения россии из Украины уехало множество людей, что привело к оттоку рабочей силы за границу. Тем самым на одного работающего украинца стало приходить большее число пенсионеров, которых надо содержать.

Как рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью изданию "Корреспондент", именно это является основным препятствием на пути к повышению пенсионных выплат.

"На каждого работающего украинца приходится большое количество людей, которых он должен содержать. И это основной барьер, не позволяющий повышать пенсии", — отметила она.

По ее словам, бюджет наполняется с налоговых вносов работающих граждан, и если будут подниматься пенсии, то будет подниматься и налоговая нагрузка на население.

В пример Жолнович указала, что если пенсионерам поднять пенсии до 10 тысяч гривен, то и каждому работающему гражданину придется платить примерно такую же сумму в виде налоговых отчислений.

Министр считает, что в случае введения накопительной пенсии этот вопрос удалось бы решить, поскольку в таком случае граждане Украины могли бы копить себе на пенсию самостоятельно и не зависеть от других.

"Если у человека уже есть достаточный уровень доходов, он может стать участником негосударственного пенсионного обеспечения 3 уровня. Или брать себе долгосрочные страховые полисы", — сказала она.

Напомним, украинским пенсионерам разрешили самостоятельно определять во сколько лет им выходить на пенсию, что повлияет на размер выплат.