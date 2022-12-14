Пенсії в Україні не зростатимуть: у чому причина

У Мінсоці кажуть, що вирішення проблеми є

Через початок повномасштабного вторгнення росії з України виїхало безліч людей, що призвело до відтоку робочої сили за кордон. Тим самим на одного працюючого українця почало приходити більше пенсіонерів, яких треба утримувати.

Як розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю "Кореспонденту", саме це є основною перешкодою на шляху до підвищення пенсійних виплат.

"На кожного працюючого українця припадає велика кількість людей, яких він має утримувати. І це основний бар’єр, який не дозволяє підвищувати пенсії", — зазначила вона.

За її словами, бюджет наповнюється з податкових внесків працюючих громадян, і якщо підійматимуться пенсії, то підійматиметься і податкове навантаження на населення.

За приклад Жолнович зазначила, що якщо пенсіонерам підняти пенсії до 10 тисяч гривень, то й кожному громадянину, який працює, доведеться платити приблизно таку ж суму у вигляді податкових відрахувань.

Міністр вважає, що у разі запровадження накопичувальної пенсії це питання вдалося б вирішити, оскільки у такому разі громадяни України могли б збирати собі на пенсію самостійно та не залежати від інших.

"Якщо людина вже має достатній рівень доходів, вона може стати учасником недержавного пенсійного забезпечення 3 рівня. Або брати собі довгострокові страхові поліси", — сказала вона.

Нагадаємо, українським пенсіонерам дозволили самостійно визначати у скільки років їм виходити на пенсію, що вплине на розмір виплат.