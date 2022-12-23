Неутешительные новости для пенсионеров: какой будет минимальная выплата в 2023 году

На повышение выплат пенсионеры могут не рассчитывать

Поскольку в Украине продолжается полномасштабная война, правительство приняло решение не поднимать пенсии в 2023 году.

Как сообщает издание "На пенсии", главным приоритетом бюджета являются оборонные нужды, однако второй приоритет заключается в социальных выплатах, включая пенсию.

Это значит, что деньги будут платить исправно, однако можно сразу забыть о том, что размер пенсионных выплат будет повышен в следующем году. Впрочем, в марте 2023 года правительство обещает провести индексацию.

Таким образом минимальная пенсия в следующем году будет точно такой же, как и в декабре текущего года, когда был произведен перерасчет прожиточного минимума. То есть, эта сумма будет составлять 2093 гривны.

Вместе с тем изменятся правила для выхода на пенсию, в частности это касается размера стажа.

Для того чтобы выйти на заслуженный отдых, необходимо иметь:

30 и больше лет стажа для выхода в 60 лет;

20 и больше лет для выхода на пенсию в 63 года;

15 и больше лет, чтобы выйти в 65 лет.

Напомним, украинским пенсионерам разрешили самостоятельно определять во сколько лет им выходить на пенсию, что повлияет на размер выплат.