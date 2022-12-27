Неприємний сюрприз “під ялинку”: влада готує українцям нові тарифи на воду

Подорожчання може статися вже 1 січня

Вже сьогодні, 27 грудня, Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг України може ухвалити рішення про зростання тарифів на водопостачання та водовідведення для споживачів 32 водопостачальних підприємств України.

Як повідомляється на сайті Нацкомісії, серед 55 питань, які 27 грудня планують розглянути члени НКРЕКУ, пунктом за №17 значиться питання "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення".

Згідно з проектом рішення, вже з 1 січня на 32 водопостачальних підприємствах пропонується збільшити тариф на воду та її відведення, причому друге зростання має відбутися з 1 липня.

Наприклад, споживачі води від ПрАТ "АТ "Київводоканал" замість нинішніх 16,164 грн. за 1 кубометр холодної води з 1 січня платитимуть 16,75 грн. (а з урахуванням ПДВ — 20,1 грн.) вже з 1 січня, а з 1 липня. — 18,77 грн (з ПДВ — 22,524). За водовідведення замість сьогоднішніх 14,22 грн за куб вже з 1 січня доведеться платити 15 гривень (18 грн з ПДВ), а з 1 липня — 14,95 грн (з ПДВ — 17,98).

Тарифи піднімуть для всіх споживачів

Найбільше за воду доведеться заплатити мешканцям Павлограда на Дніпропетровщині. Там постачання куба води з 1 січня коштуватиме 42,22 грн (з ПДВ — 50,65) та водовідведення у 14,84 грн (з ПДВ — 17,81 грн). З 1 липня кубометр води вже коштуватиме їм 44,31 грн (53,17) та відведення 14,54 грн (17,45 грн).

А ось за водовідведення з 1 січня найбільше доведеться платити мешканцям Новомосковська Дніпропетровської області та Житомира – до 25,1 грн (з ПДВ – 30) та 22,13 грн (з ПДВ – 26,55) грн відповідно.

Кожен платитиме різну ціну, але точно підвищену

Втім, щоб споживачі почали платити за запропонованими тарифами з 1 січня, їх мають затвердити на засіданні НКРЕКУ.

Зазначимо, що ще у липні Верховна Рада ухвалила закон, який встановлював мораторій на підвищення тарифів на тепло, газ та гарячу воду на час дії в Україні військового стану та 6 місяців після його скасування.