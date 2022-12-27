Неприятный сюрприз “под елочку”: власти готовят украинцам новые тарифы на воду

Подорожание может случиться уже 1 января

Уже сегодня, 27 декабря, Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг Украины может принять решение о росте тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей 32 водоснабжающих предприятий Украины.

Как сообщается на сайте Нацкомиссии, среди 55 вопросов, которые 27 декабря планируют рассмотреть члены НКРЭКУ, пунктом под №17 значится вопрос "Об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение".

Согласно проекту решения, уже с 1 января на 32 водоснабжающих предприятиях предлагается увеличить тариф на воду и ее отведение, причем второй рост должен будет произойти с 1 июля.

К примеру, потребители воды от ЧАО "АО "Киевводоканал" вместо нынешних 16,164 грн за 1 кубометр холодной воды с 1 января будут платить 16,75 грн (а с учетом НДС — 20,1 грн) уже с 1 января, а с 1 июля – 18,77 грн (с НДС — 22,524). За водоотведение вместо сегодняшних 14,22 грн за куб уже с 1 января придется платить 15 гривен (18 грн с НДС), а с 1 июля – 14,95 грн (с НДС — 17,98).

Тарифы поднимут для всех потребителей

Больше всего за воду придется заплатить жителям Павлограда Днепропетровской области. Там поставка куба воды с 1 января обойдется в 42,22 грн (с НДС — 50,65) и водоотведение в 14,84 грн (с НДС — 17,81 грн). С 1 июля кубометр воды уже будет им стоить 44,31 грн (53,17) и отведение 14,54 грн (17,45 грн).

А вот за водоотведение с 1 января больше всего придется платить жителям Новомосковска Днепропетровской области и Житомира – до 25,1 грн (с НДС — 30) и 22,13 грн (с НДС — 26,55) грн соответственно.

Каждый будет платить разную цену, но точно повышенную

Впрочем, чтобы потребители начали платить по предложенным тарифам с 1 января, их должны утвердить на заседании НКРЭКУ.

Заметим, что еще в июле Верховная Рада приняла закон, который устанавливал мораторий на повышение тарифов на тепло, газ и горячую воду на время действия в Украине военного положения и 6 месяцев после его отмены.