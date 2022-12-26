Зростання зарплати та жінка біля верстата: чого ще чекати від ринку праці у 2023 році

Роботодавці назвали тренди, які змінять ринок праці у 2023 році

Агресія Росії проти України серйозно змінила структуру ринку праці в нашій країні, але ще більших змін очікується в 2023 році.

Як вказують дані опитування роботодавців, проведеного порталом Work.ua, наступного року ринком будуть правити 10 тенденцій, частина яких стануть не найприємнішими для працівників.

Так, за даними Work.ua, у 2023 році на ринку праці українців очікують:

Зростання зарплати від 8 до 30%. Так, за нинішнього її розміру 15 000 гривень, 2023-го її розмір може становити від 16 200 до 19 500 гривень;

Турбота про створення комфортних умов праці. Наприклад, роботодавець забезпечить базові потреби (світло, інтернет, тепло), а основні акценти зробить на корпоративних цінностях, громадській позиції та соціальній відповідальності;

- Дефіцит кадрів та їх дисбаланс. Кількість вакансій у західних областях України майже досягла довоєнного рівня і становить понад 90% до лютого, а ось у Києві, центральних та південних регіонах ринок праці відновився приблизно на 30%. Багато фахівців виїхали з країни або поки що не бажають розглядати нові пропозиції через нестабільність. Не всі з них можуть повернутися назад, тому ринку праці загрожує нестача кваліфікованих кадрів, за які змагатимуться працедавці;

Зниження амбіцій працівників. Оскільки війна є фактором додаткового ризику та стресу, багато хто воліє триматися нинішнього місця роботи, а не шукати нового. Це може зіграти на руку роботодавцям, адже багато співробітників не готові ризикувати і навіть погоджуються працювати за меншу зарплату або неповний день для того, щоб залишитися у своїй компанії;

Ненормований робочий день. Ракетні обстріли, відключення електроенергії, перебої зі зв’язком — це негативно впливає на бізнес. Але оскільки бізнес орієнтований на результат, його досягнення стане першочерговим у діяльності працівників, які працюватимуть, коли є можливість — рано-вранці, ввечері або у вихідні;

Зростання ролі навчання. Внаслідок виїзду українців за кордон, переселення до західних регіонів та дисбалансу кандидатів усередині країни, під час пошуку працівників компанії фокусуватимуться на особистих якостях людей та проводитимуть їх інтенсивне навчання всередині підприємства, щоб утримати наявних співробітників;

Відбір кандидатів. Особлива увага приділятиметься емоційній стійкості перед роботою у військових умовах;

У професіонала статі немає. Оскільки близько мільйона українців (більшість із них – чоловіки) вступили до лав ЗСУ, поліції, Нацгвардії та інших силових органів, і у роботодавців зміниться ставлення до підбору працівників з урахуванням статі. Тому все більше жінок почнуть опановувати "чоловічі" професії і досягнуть успіху. Роботодавці зрозуміють, що професійність не має гендера, віку та будь-яких інших обмежень;

Бізнес буде враховувати потреби учасників бойових дій, адже багато співробітників було мобілізовано, брали участь у бойових діях або були в окупації, а хтось навіть повернеться з інвалідністю;

Виросте роль психологічної підтримки, оволодіння правилами та навичками роботи зі стресом, посттравматичним синдромом, панічними атаками та емоційним вигорянням.

Нагадаємо, засновник та головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар вважає, що після війни зарплата українців буде вищою, ніж у Польщі.