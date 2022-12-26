Рост зарплаты и женщина у станка: чего еще ждать от рынка труда в 2023 году

Работодатели назвали тренды, которые изменят рынок труда в 2023 году

Агрессия россии против Украины серьезно изменила структуру рынка труда в нашей стране, но еще больших изменений можно ожидать в 2023 году.

Как указывают данные опроса работодателей, проведенного порталом Work.ua, в следующем году рынком будут править 10 тенденций, часть которых станут не самыми приятными для работников.

Так, по данным Work.ua, в 2023 году на рынке труда украинцев ожидают:

Рост зарплаты от 8 до 30%. Так, при нынешнем ее размере в 15 000 гривен, в 2023-м ее размер может составить от 16 200 до 19 500 гривен;

Забота о создании комфортных условий труда. Например, работодатель обеспечит базовые потребности (свет, интернет, тепло), а основные акценты сделает на корпоративных ценностях, общественной позиции и социальной ответственности;

- Дефицит кадров и их дисбаланс. Число вакансий в западных областях Украины почти достигло довоенного уровня и составляет более 90% к февралю, а вот в Киеве, центральных и южных регионах рынок труда восстановился примерно на 30%. Многие специалисты уехали из страны или пока не желают рассматривать новые предложения из-за нестабильности. Не все из них могут вернуться обратно, поэтому рынку труда грозит нехватка квалифицированных кадров, за которые будут соревноваться работодатели;

Снижение амбиций работников. Поскольку война является фактором дополнительного риска и стресса, многие предпочтут держаться нынешнего места работы, а не искать новое. Это может сыграть на руку работодателям, ведь многие сотрудники не готовы рисковать и даже соглашаются трудиться за меньшую зарплату или неполный день для того, чтобы остаться в своей компании;

Ненормированный рабочий день. Ракетные обстрелы, отключения электроэнергии, перебои со связью — все это негативно влияет на бизнес. Но поскольку бизнес ориентирован на результат, его достижение станет первоочередным в деятельности работников, которые будут трудиться, когда есть возможность — рано утром, вечером или в выходные;

Рост роли учебы. Вследствие выезда украинцев за границу, переселения в западные регионы и дисбаланса кандидатов внутри страны, при поиске работников компании будут фокусироваться на личных качествах людей и проводить их интенсивное обучение внутри предприятия, чтобы удержать имеющихся сотрудников;

Отбор кандидатов. Особое внимание будет уделяться эмоциональной устойчивости перед работой в военных условиях;

У профессионала пола нет. Поскольку около миллиона украинцев (большинство из них – мужчины) вступили в ряды ВСУ, полиции, Нацгвардии и других силовых органов, и у работодателей изменится отношение к подбору сотрудников с учетом пола. Поэтому все больше женщин начнут овладевать "мужскими" профессиями и добьются успеха. Работодатели поймут, что у профессиональности нет гендера, возраста и каких-либо других ограничений;

Бизнес будет учитывать нужды участников боевых действий, ведь многие из сотрудников были мобилизованы, участвовали в боевых действиях или были в оккупации, а кто-то даже вернется с инвалидностью;

Вырастет роль психологической поддержки, овладение правилами и навыками работы со стрессом, посттравматическим синдромом, паническими атаками и эмоциональным выгоранием.

Напомним, основатель и главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар считает, что после войны зарплата украинцев будет выше, чем в Польше.