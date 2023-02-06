Кошмарити не можна перевіряти: що українці думають про ведення бізнесу (опитування)

Опитування показало, що думають люди про бізнес-клімат в Україні

Більшість українців виступають проти скасування пільг для бізнесу, які були запроваджені під час воєнного стану, а також виступають за зменшення кількості дозволів, необхідних для його ведення в Україні.

Такі результати випливають із дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group у лютому 2023 року.

Примітно, що українцям важко визначити чітку позицію щодо необхідності повернути перевірки для бізнесу з боку податкової, оскільки думки з цього приводу розділилися практично порівну:

19,1% вважає, що це безперечно необхідно;

24,4% вважають, що це скоріше необхідно;

20,1% переконані, що скоріше ні;

21% переконані, що точно немає;

15,4% відповісти не змогли.

А ось у питанні скасування пільг для малого бізнесу, запроваджених з початку вторгнення, українці висловили більш консолідовану позицію та виступили проти таких заходів:

13,7% вважає, що скасування безумовно необхідне;

12,1% схиляються до того, що це скоріше необхідно;

31,2% вважають, що це швидше робити не варто;

27,5% переконані, що це точно робити не варто.

15,5% не змогли визначитись із позицією

Також більшість українців упевнені в тому, що кількість дозволів, які необхідні для ведення бізнесу в Україні, повинна бути зменшена:

41,7% вважає, що це потрібно зробити;

29,7% схиляються до того, що це потрібно зробити;

11% вважає, що цього швидше нема потреби;

6,9% висловили думку, що в цьому точно немає потреби;

10,8% важко відповісти.

Крім того, українці не змогли дати чіткої оцінки дії влади для покращення бізнес-клімату в нашій країні:

лише 3,2% висловили переконання, що всі кроки влади були спрямовані на покращення умов;

28% переконані, що більшість кроків були спрямовані на покращення;

27% вважає, що більшість кроків було спрямовано на погіршення;

12,7% зазначили, що стало лише гірше;

29% важко відповісти.

Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадян України 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України). Період збору даних: 4 лютого 2023 р.

Нагадаємо, Кабмін готується ліквідувати податкові послаблення для підприємців. "Телеграф" поспілкувався з експертами і з’ясував їхню думку щодо цього.