Війна закінчилась? Для ФОПів в Україні готують "подарунок", експерти б'ють на сполох

Експерти спеціально для "Телеграфу" висловили свою думку щодо рішення Кабміну ліквідувати податкові послаблення для підприємців

Поки Європейський союз обговорює десятий пакет санкцій проти росії за її агресію проти України, влада нашої країни готує санкції проти власного бізнесу. Саме так, на думку опитаних "Телеграфом" експертів, можна сприйняти рішення Кабміну від 27 січня. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування для малого бізнесу, яка дозволяє сплачувати лише 2% доходу. Окрім того, скасовано мораторій на проведення документальних перевірок бізнесу.

Нахабство, невчасність, недалекоглядність

Економіст, голова руху #SaveФОП та Спілки захисту підприємництва Сергій Доротич акцентує на незаконності цих урядових планів.

"У нас у податковому кодексі є норма, яка чітко регламентує зміну податкового законодавства. А саме – "зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки"; "податки та збори, їхні ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року". У проєкті ж, який затвердив Кабмін, нововведення набирають чинності з 1 липня 2023 року. При тому, що законопроєкт ще навіть не ухвалений парламентом. Тобто маємо подвійне порушення, — зазначає експерт. — Відверто цинічне. Тобто уряд і влада в цілому показують, що закон для них не писаний. Що закони стосуються простих "холопів", "кріпаків". А владі можна на нього не звертати уваги".

Самі запропоновані зміни – це просто нахабство, невчасність, недалекоглядність, упевнений Сергій Доротич.

Нахабство, пояснює експерт, бо підприємців укотре "розвели". Він упевнений, що якби на початку повномасштабної війни, у лютому-2022, президент, який ініціював послаблення для бізнесу, попередив, що вони вводяться лише на рік, то 99% підприємців цим не скористалися б.

"Нічого немає гіршого для бізнесу, аніж стрес (якого і так у нас за останній рік – достатньо через війну), зміна принципів бухгалтерії, системи оподаткування. Потрібно повністю змінювати ритм роботи, перебудовуватись в авральному режимі. Що не несе нічого хорошого. До того ж підприємці, які перейшли з загальної системи оподаткування, які раніше сплачували ПДВ, зазнали втрат, зокрема в межах податкового кредиту, але їм сказали – ви ж переходите на таку легку нову систему, обійдетесь без податкового кредиту. А тепер, коли посилення жорсткості хочуть повернути, я стовідсотково впевнений, що податковий кредит повертати не будуть. Фактично — влада вкотре "кинула" підприємців. І це непомірне нахабство", — упевнений Сергій Доротич.

Безперечно, все це невчасно, продовжує він. І ставить такі запитання.

Для наших можновладців що, війна вже закінчилася?

У бізнесу проблем немає?

Немає "прильотів", міграції населення, відключень електроенергії?

Судячи з планів влади, український бізнес став на довоєнні рейки. Раз в уряді відкрито говорять про необхідність повернення довоєнної системи оподаткування. Але тоді поверніть усі довоєнні умови! Поверніть усіх тих людей, які емігрували (у тому числі найкращих спеціалістів). У мене проблема з бухгалтерами — вони не повертаються з-за кордону. І такими діями Кабмін їх точно сюди не привабить", — наголошує Сергій Доротич.

За словами експерта, якщо влада така розумна, хоче поставити бізнес на довоєнні рейки, нехай поверне спершу безперебійні постачання електроенергії, мирне небо, щоб не було "прильотів", не зупинялися робочі процеси під час повітряної тривоги.

"Про яке повернення до довоєнних умов оподаткування може йтися зараз, коли ми залишаємося в стані війни?! Не просто воєнного стану, а саме війни! А те, що це недалекоглядність – теж немає сумнівів. Бізнес отримав черговий потужний сигнал, що з цієї українською владою не можна мати справи", – констатує Сергій Доротич.

Бізнес просто шокований тим, що творить наша влада

Експерт звертає увагу, що скасовують не лише двовідсоткову систему оподаткування, а й інші можливості виживати для мікропідприємців. Наприклад, скасування сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

"Для тих же підприємців, які стали вимушеними переселенцями, які втратили свої бізнеси через обстріли чи окупацію, треба залишити можливість не платити ЄСВ. Вони рахують кожну копійку. У мене сусіди – переселенці. Їхній маленький будівельний магазин знищено на Донбасі. Але вони намагаються відродити бізнес, орендують приміщення. Та з них треба взагалі зняти всі податки! Слава богу, що закріпилися, що намагаються вижити та розвиватися. А влада хоче навісити на них ще більше податків", – зазначає Сергій Доротич.

Він наголошує, що повномасштабне поновлення перевірок, також прописане у резонансному законопроєкті – ще один потужний удар по українських підприємцях.

"А для перевіряльників, схоже, настають відносно мирні часи, як було до 24 лютого 2022-го (хоч у війні ми з 2014 року). Не можуть бути такі ж перевірки, такі ж податки, як рік тому, до нової – агресивнішої та жорсткішої — фази війни! Бізнес просто в шоку від того, що творить наша влада, — зізнався експерт.- Виходить, що топові корупціонери просто пишуть пафосні заяви на звільнення, нахапавши грошей, зокрема, на новий "Порше". І це все їхнє "покарання". А бізнес зараз тріпатимуть "по всій строгості закону". Закону, який, повторюся, написано, схоже, лише для простих українців (включно з креативним класом підприємців), а не для можновладців".

МВФ помиляється, а Кабмін і Рада сліпо підкоряються

Головний економіст, керівник з економічних реформ Офісу простих рішень та результатів Ярослав Романчук також критикує пропозицію Кабміну ліквідувати з липня податкові послаблення, які дозволяють ФОПам якось крутитися, виживати у воєнний час.

"За фактом ми бачимо виконання деструктивних рекомендацій МВФ щодо посилення податкового тиску та перевірок підприємців. Тобто з Заходу йдуть явно непідготовлені, необґрунтовані рекомендації, які не в’яжуться з реаліями нашого воєнного часу. І вони сліпо ухвалюються Кабміном і Верховною Радою", — зазначає експерт.

На думку Ярослава Романчука, якби за такою логікою Зеленський діяв на початку війни, то він би давно перебував у якомусь бункері в Західній Європі, а більша частина України опинилася поневоленою.

"Потрібно чітко розуміти, що Захід теж помиляється, МВФ помиляється. І це можна довести з цифрами, з фактами, – наголошує економіст. – Але, на жаль, ті люди, які ухвалюють у нас рішення щодо макроекономічної політики (з фінансів, податків), вважають за краще йти по наїждженій колії сліпого дотримання рекомендацій Заходу. Що створює додаткові загрози для України".

Експерт наголошує, що ніхто з представників чинної української влади не може докладно, змістовно, науково обґрунтовано відбити абсолютно модельні пропозиції, які не відповідають економіці воєнного часу.

"Треба, щоб в оточенні Зеленського з’явилися люди, які так само ефективно захищають свою країну у сфері економіки, як у військовій сфері", – упевнений Ярослав Романчук.