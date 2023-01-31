Война закончилась? Для ФОПов в Украине готовят "подарок", эксперты бьют тревогу

Эксперты специально для "Телеграфа" высказали свое мнение о решении Кабмина ликвидировать налоговые послабления для предпринимателей

Пока Европейский союз обсуждает десятый пакет санкций против россии за ее агрессию против Украины, власти нашей страны готовят санкции против собственного бизнеса. Именно так, по мнению опрошенных "Телеграфом" экспертов, можно воспринимать решение Кабмина от 27 января. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий отмену с 1 июля льготной системы налогообложения для малого бизнеса, позволяющую уплачивать только 2% от дохода. Кроме того, упразднен мораторий на проведение документальных проверок бизнеса.

Наглость, несвоевременность, недальновидность

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич акцентирует на незаконности этих правительственных планов.

"У нас в налоговом кодексе есть норма, которая четко регламентирует смену налогового законодательства. А именно – "изменения в какие-либо элементы налогов и сборов не могут вноситься позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки"; "налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года". В проекте же, который утвердил Кабмин, нововведения вступают в силу с 1 июля 2023 года. При том, что законопроект еще даже не принят парламентом. То есть имеем двойное нарушение, – отмечает эксперт. – Откровенно циничное. То есть правительство и власть в целом показывают, что закон для них не писан. Что законы касаются простых "холопов", "крепостных". А властям можно на него не обращать внимания".

Сами предлагаемые изменения – это просто наглость, несвоевременность, недальновидность, уверен Сергей Доротич.

Наглость, поясняет эксперт, потому что предпринимателей в очередной раз "развели". Он уверен, что если бы в начале полномасштабной войны, в феврале-2022, президент, который и инициировал послабления для бизнеса, предупредил, что они вводятся лишь на год, то 99% предпринимателей этим бы не воспользовались.

"Ничего нет худшего для бизнеса, чем стресс (которого и так у нас за последний год – предостаточно из-за войны), смена принципов бухгалтерии, системы налогообложения. Нужно полностью менять ритм работы, перестраиваться в авральном режиме. Что не несет ничего хорошего. Никогда. К тому же предприниматели, перешедшие с общей системы налогообложения, ранее платившие НДС, понесли потери, в том числе в рамках налогового кредита. Но им сказали – вы же переходите на такую легкую новую систему, обойдетесь без налогового кредита. А теперь, когда ужесточения хотят вернуть, я стопроцентно уверен, что налоговый кредит возвращать не будут. Фактически – власть в очередной раз "кинула" предпринимателей. И это непомерная наглость", – уверен Сергей Доротич.

Безусловно, всё это несвоевременно, продолжает он. И задается следующими вопросами.

Для наших власть имущих что, война уже закончилась?

У бизнеса проблем нет?

Нет "прилетов", миграции населения, отключений электроэнергии?

"Судя по планам властей, украинский бизнес встал на довоенные рельсы. Раз в правительстве открыто говорят о необходимости возвращения довоенной системы налогообложения. Но тогда верните все довоенные условия! Верните всех тех людей, которые эмигрировали (в том числе лучших специалистов). У меня проблема с бухгалтерами – они не возвращаются из-за границы. И такими действиями Кабмин их точно сюда не привлечет", – подчеркивает Сергей Доротич.

По словам эксперта, если власть такая умная, хочет поставить бизнес на довоенные рельсы, пусть вернет сперва бесперебойные поставки электроэнергии, мирное небо, чтобы не было "прилетов", не останавливались рабочие процессы во время воздушной тревоги.

"О каком возврате к довоенным условиям налогообложения может идти речь сейчас, когда мы остаемся в состоянии войны?! Не просто военного положения, а именно войны! А то, что это недальновидность – тоже нет сомнений. Бизнес получил очередной мощный сигнал, что с этой украинской властью нельзя иметь дела", – констатирует Сергей Доротич.

Бизнес просто в шоке о того, что творит наша власть

Эксперт обращает внимание, что отменяют не только двухпроцентную систему налогообложения, но и другие возможности выживать для микропредпринимателей. К примеру, отмену уплаты Единого социального взноса (ЕСВ).

"Для тех же предпринимателей, которые стали вынужденным переселенцами, которые потеряли свои бизнесы из-за обстрелов или оккупации, надо оставить возможность не платить ЕСВ. У них каждая копейка на счету. У меня соседи – переселенцы. Их маленький строительный магазин уничтожен на Донбассе. Но они пытаются возродить бизнес, арендуют помещение. Да с них надо вообще снять все налоги! Слава богу, что закрепились, что пытаются выжить и развиваться. А власть хочет навесить на них еще больше налогов", – отмечает Сергей Доротич.

Он акцентирует, что полномасштабное возобновление проверок, также прописанное в резонансном законопроекте – еще один мощный удар по украинским предпринимателям.

"А для проверяющих, похоже, наступают относительно мирные времена, как было до 24 февраля 2022-го (хоть в войне мы с 2014 года). Не могут быть такие же проверки, такие же налоги, как год назад, до новой – более агрессивной и жесткой – фазы войны! Бизнес просто в шоке о того, что творит наша власть, – признался эксперт. – Получается, что топовые коррупционеры просто пишут пафосные заявления на увольнение, нахапав денег, в том числе, на новый "Порше". И это всё их "наказание". А бизнес сейчас будут трепать "по всей строгости закона". Закона, который, повторюсь, написан, похоже, лишь для простых украинцев (включая креативный класс предпринимателей), а не для власть имущих".

МВФ ошибается, а Кабмин и Рада слепо подчиняются

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук также критикует предложение Кабмина ликвидировать с июля налоговые послабления, которые позволяют ФОПам как-то крутиться, выживать в военное время.

"По факту мы видим выполнение деструктивных рекомендаций МВФ об усилении налогового давления и проверок предпринимателей. То есть с Запада идут явно неподготовленные, необоснованные, не вяжущиеся с реалиями нашего военного времени рекомендации. И они слепо принимаются Кабмином и Верховной Радой", – отмечает эксперт.

По мнению Ярослава Романчука, если бы по такой логике Зеленский действовал в начале войны, то он бы давно находился в каком-то бункере в Западной Европе, а большая часть Украины оказалась порабощена.

"Нужно четко понимать, что Запад тоже ошибается, МВФ ошибается. И это можно доказать с цифрами, с фактами, – подчеркивает экономист. – Но, к сожалению, те люди, которые принимают у нас решения по макроэкономической политике (по финансам, по налогам), предпочитают идти по наезженной колее слепого следования рекомендациям Запада. Что создает дополнительные угрозы для Украины".

Эксперт подчеркивает, что никто из представителей действующей украинской власти не может обстоятельно, содержательно, научно обоснованно отбить совершенно модельные, не соответствующие экономике военного времени предложения.

"Надо, чтобы в окружении Зеленского появились люди, столь же эффективно защищающие свою страну в сфере экономики, как в военной сфере", – уверен Ярослав Романчук.