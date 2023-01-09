Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич специально для "Телеграфа" рассказал о проблемах бизнеса в Украине

К топ-проблемам, создаваемым властями для украинского бизнеса, которые перешли в этот год из тяжелейшего предыдущего (усиление фискального давления, блокирование налоговых накладных), добавляются новые.

Это и временная отмена торгов в системе Prozorro, и заявления от Кабмина в стиле – будем всех проверять (на наличие тех же кассовых аппаратов) и всех штрафовать.

К сожалению, украинская власть совершенно не понимает предпринимателей. Не слышит их. И не хочет слышать.

Между тем мы общаемся со многими зарубежными коллегами, с политическими кругами. В том числе в США, с помощниками сенаторов. И там тоже не понимают, почему у нас коррупционные проявления лишь усиливаются во время войны.

Большой и неприятный резонанс произвело печально известное назначение сексолога послом в Болгарию.

А происходит так, потому что проходят непрозрачные конкурсы, есть коррупция, а власть не делает выводов из своих ошибок.

И мы пожинаем последствия такого самодурства. Когда те или иные чиновники, оказавшись на высоких государственных постах, считают, что могут делать теперь что угодно. Прикрываясь своей должностью и даже войной.

Но ведь правильные решения, как показала вся история человечества, можно принимать, лишь услышав все круги, в том числе оппонентов. На этом зиждется демократия. Мудрый политик, правитель, слушает разные точки зрения, анализирует – и принимает решение, исходя из общей картины. А если руководитель закрывается от широких кругов, слушает лишь ограниченное число советчиков, не реагирует на критику, не пересматривает откровенно неправильные решения – ничего хорошего ожидать не приходится.

И предприниматели как наиболее прозорливый, креативный класс, как люди, менее ведущиеся на манипуляции государства, чем другие, анализируют информацию не на основании телевидения, где на всех каналах сейчас ретранслируется точка зрения власти (пользуясь нынешней информационной монополией). Мы анализируем те или иные намерения и действия власть имущих на конкретных примерах. И видя такие кадровые назначения, как в случае с послом в Болгарии, такую работу фискальной системы (тотальное закручивание гаек даже во время войны), запуск старых коррупционных механизмов, мы понимаем, что это отзовется всем нам крайне негативными последствиями.

Учитывая, что предпринимателей, являющихся важнейшей частью украинского общества, власть не слышит (особенно сейчас, когда мы не можем выйти даже на уличные протесты), остается надеяться на международное давление. Как было с тем же ОАСК и его главой Вовком. Все в Украине знали, что это – коррупционер, но пока американцы не предприняли конкретных мер по отношению к Вовку, наши власти особо не шевелились. К сожалению, руководство страны и сейчас не реагирует на внутренние месседжи. На внутреннюю критику. Соответственно, мы, представители бизнеса, ощущаем себя ненужными.

Ну какой может быть ответная реакция предпринимателя, кроме желания свернуть бизнес? По крайней мере, в этой стране.

У меня знакомые переехали в Киев из уничтоженного обстрелами, временно оккупированного Северодонецка, где потеряли свой бизнес. Открыли новое дело. Потратили много денег на переезд. И у них будут проблемы – при первой же проверке. Потому что часть документов была потеряна при переезде, в суматохе эвакуации. И в это тяжелейшее для бизнеса время его пугают – мы вас всё равно проверим (уже сейчас), всё равно накажем (пусть не сейчас, но после окончания действия военного положения – обязательно). Маленьких ФОПов буквально терроризируют такими предупреждениями.

Задним числом исправить ошибки уже невозможно, так уж прописано наше налоговое законодательство. К примеру, если предприниматель не использовал РРО (кассовый аппарат) для какой-то из операций. Никого не интересует, что в это время могло быть отключение света. Что был "прилет" и человек, стоящий у кассы, просто бросил деньги за свою условную буханку хлеба – и побежал в ближайшее укрытие.

Госчиновники, живущие будто в другом мире, не могут себя поставить на место предпринимателей, сталкивающихся сейчас с массой проблем.

В первый месяц полномасштабной войны, когда были приняты правильные решения, облегчившие жизнь предпринимателей, мы думали, что власть прозрела. Что она готова исправлять свои прошлые ошибки, дать бизнесу максимальные свободы (не отбирая их и после войны), как и в целом гражданам. Не даром у нас и в Гимне поется "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Мы за это, в том числе, воюем с российским агрессором. Но сама же украинская власть начинает нас лишать свобод. Свободы выбора, слова, передвижения, ведения предпринимательской деятельности.

Считаю, что украинская власть должна пойти на максимальную либерализацию, свободу прав, прозрачность своей деятельности. Почему украинское общество (военнослужащие, предприниматели, люди разных профессий и социальных слоев), которое вопреки планам ряда чинуш как внутри нашей страны, так и за ее пределами, спасло Украину от быстрого захвата, а также продолжает сражаться, не имеет права влиять на решения властей? Не имеет реальных рычагов влияния на управление государством?

А ведь у нас есть соответствующие инструментарии – та же система "Дія". Нам важно иметь прямое управление, проводить электронные референдумы чуть ли не еженедельно, по разным вопросам. Кандидатуры представителей Украины в те или иные институции следует выставлять на всеукраинское – публичное – обсуждение. Если вы готовите "Дію" для проведения выборов (а это уже ни для кого не секрет), если проводите опросы касательно того, когда следует праздновать Рождество (25 декабря или 7 января), что мешает провести опрос касательно отношения общества к тому или иному назначению, к фискальной политике, к принятию того или иного правительственного решения? Увы, но об этом нас не спрашивают. Продолжая забирать наши свободы. Превращая, пока мы сражаемся с общим врагом – РФ, по сути, в крепостных для своей же власти, а не в вольных украинцев, коими мы были, есть и должны быть!